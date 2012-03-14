Суд в Иерусалиме сегодня оправдал антиквара Одеда Голана, обвиняемого в создании фальшивого оссуария (погребального ковчега), в котором якобы содержатся останки брата Иисуса Христа Иакова.



Помимо подделки оссуария Иакова, Голана обвиняли в создании ряда других фальшивых антикварных предметов. В заключении судьи сказано, что доказать подделку Голаном предметов древности не представляется возможным. Бездоказательны и утверждения о том, что предметы являются подлинными.

В итоге Голана признали виновным только в хранении предметов антиквариата, происхождение которых остается неясным, и торговле предметами древности без соответствующей лицензии. Как он будет наказан, не сообщается.

Представитель Голана о решении судьи высказался, что это безоговорочное признание того, что предметы были подлинными, отметив, что "истинная вера" антиквара "была вознаграждена судом".

Судебное разбирательство по делу Голана проходило с 2004 года. В 2008 году стало известно, что эксперты по антиквариату не могут прийти к единому мнению относительно подлинности реликвии. Вместе с Голаном по делу проходил его предполагаемый сообщник антиквар Роберт Дойч.

О находке оссуария с надписью "Иаков, сын Иосифа, брат Иисуса" стало известно в 2002 году, когда реликвия оказалась в руках Одена Голана, сообщает Лента.ру. В 2004 году Голана обвинили в подделке оссуария, а также ряда других предметов древности, которые он за десятки миллионов долларов собирался продать музеям и частным коллекционерам.



