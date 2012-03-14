В северо-восточной части Лондона на Кингс-Кросс в Кэмпдене в среду распахнул двери для постояльцев отель Alcatraz, который был специально создан, чтобы отметить запуск одноимённого сериала Дж. Дж. Абрамса на британском телевидении.

Несколько тесных камер, решетки и суровые охранники - всё это новый отель с говорящим названием "Алькатрас".

4 гостиничные номера полностью воссоздают атмосферу камер печально известной тюрьмы в Сан-Франциско в период её расцвета. Британцы разработали интрерьер в в соответствии с полученными рекомендациями сотрудников музея острова Рок.

Более того, при создании уникальной атмосферы отеля, для конультаций пригласили "настоящего" бывшего офицера USP Alcatraz Джорджа де Винсенти. Отель укомплектован командой "тюремных надзирателей", которую для исполнения этой роли готовил и лично де Винсенти.

Процедура регистрации в тюремном отеле начинается 6:30 вечера с фотографирования в фас и профиль, заполнения тюремной анкеты. Затем добровольным "зэка" выдают робу, номер, выдают миску и чашку, ведут кормиться, а затем - в "номера".

В клетке размером 5 на 9 футов (1,5 х 2,7 метра) - кровать с матрасом, раковина, тюремный унитаз и две полки. Дверь даже запирается снаружи. Но здесь постояльцев в покое не оставляют. "Надзиратели" заставляют их выполнить целый ряд задач, в том числе и физические упражнения.

И атмосфера, и личные ощущения, по замыслу создателей, должны помочь постояльцам тоньше прочувствовать жизнь заключенных в клетке на "Скале" в 1950-х - 1960-х годах. Тем интереснее им будет смотреть новый сериал на британском ТВ.

Объявлено, что отель Alcatraz будет работать лишь до субботы 17 марта. Но, судя потому, сколько желающих "бронируют" номера, этот спектакль может получить продолжение.

Напомним, Алькатрас (англ. Alcatraz), также известный под названием Рок (англ. The Rock - скала) - остров в заливе Сан-Франциско. Административно относится к штату Калифорния. Одна из самых грозных тюрем. Из неё сбегали единицы.Территория острова использовалась как защитный форт, позже как военная тюрьма, а затем как сверхзащищённая тюрьма для особо опасных преступников и тех, кто совершал попытки побега из предыдущих мест заключения. В настоящее время тюрьма расформирована, остров превращён в музей, куда ходит паром из Сан-Франциско от пирса номер 33.