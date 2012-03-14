В Бельгии - общенациональный траур по погибшим в автокатастрофе (ВИДЕО)

В Бельгии объявлен общенациональный траурв связи с автокатастрофой в Швейцарии, в которой погибли 28 человек, в том числе 22 подростка. В стране сегодня-завтра все официальные мероприятия будут начинаться с минуты молчания.

Премьер-министр страны Элио Ди Рупо должен в ближайшее время вылететь в Швейцарию.

"Сегодня трагический день для всей Бельгии", заявил Элио Ди Рупо.

Глава МИДа Бельгии Дидье Рейндерс сообщил, что при министерстве создан кризисный центр, который будет оказывать помощь родственникам погибших и пострадавших.Также правительство пообещало предоставить родственникам участникам катастрофы сопровождение психологов и транспорт, чтобы они могли добраться к своим близким в Швейцарию.

Для доставки тел погибших и раненых на родину правительство собирается задействовать 2 военных самолета.

"АН" писали, что свои соболезнования Королю бельгийцев Альберту II передал российский президент.

Напомним, автокатастрофа произошла 13 марта около 21:15 ночи по местному времени в туннеле близ населенного пункта Сиерр в швейцарском кантоне Вале. Водитель автобуса потерял управления над машиной, её начало бросать по дороге и она разбилась об изгиб стены в конце зоны безопасности для вынужденных остановок в туннеле.

Жертвы автокатастрофы возвращались домой с каникул в долине Валь Д'Аннивье в Швейцарии. В автобусе всего находилось 52 человека, 24 получили ранения различной степени тяжести, 28 погибли, из них - 22- подростки 11-12 лет. На своем пути автобус находился не более 20 минут, от места отдыха школьников он успел отъехать лишь на 40 км.