Николя Саркози прокомментировал идею своего основного соперника на президентских выборах Франсуа Олланда об изъятии слово "раса" из Конституции Франции, в случае его избрания на пост Французской республики.

В интервью радиостанции Европа 1 в среду, действующий президент заявил, что эта «нелепость переходит все границы».

Николя Саркози отметил, что слово "раса" присутствует в преамбуле к Конституции 1946 года, которая является священным текстом, "составленным бойцами французского Сопротивления, людьми которые выиграли вторую мировую войну и которые сказали: больше мы никогда не хотим расизма".

"В день, когда мы удалили слово расизм, мы устраним эту идею? Это абсурд!", - жестко резюмировал он.

Как известно, в субботу в Париже на митинге, посвященном анклавам Франции и ее заморским территориям, Франсуа Олланд объявил о намерении просить парламент в случае своего избрания "убрать слово "раса" из Конституции.