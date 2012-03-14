Дебютный вердикт МУСа в Гааге: виновен в военном преступлении против детей

Международный уголовный суд в Гааге в среду вынес свой первый с момента своего основания вердикт: лидер конголезских повстанцев Томас Лубанга признан виновным в том, что он вовлекал детей в военные действия.

Приговор суд огласит на следующем слушании. Лубанга не признался в том, что принуждал детей воевать в вооруженных отрядах под его командованием.

Это первый вердикт, вынесенный судом за все время своей работы за 10 лет, напоминает Би-Би-Си.

Свой первый ордер на арест суд выдал в 2005 году - против повстанческого лидера Джозефа Кони, чью армию обвиняли в зверствах в нескольких странах Центральной Африки.

Суд продолжает рассмотрение пяти уже возбужденных дел о ситуациях в Уганде, Демократической Республике Конго, Центральноафриканской Республике, Дарфуре (Судан) и Кении. В марте с.г. прокурор открыл шестое расследование, касающееся ситуации в Ливии. Недавно было принято решение о расследовании преступлений в Кот-д’Ивуаре.

Напомним, Международный уголовный суд (МУС) — первый постоянный правовой институт, в компетенцию которого входит преследование лиц, ответственных за геноцид, военные преступления и преступления против человечности.

31 государство-участник МУС относятся к африканским государствам, 15 — к азиатским, 18 — из Восточной Европы, 25 — из Латинской Америки и Карибского бассейна и 25 — из "Западной Европы и других государств".

МУС состоит из 18 судей, избираемых на 9 лет ассамблеей государств участников суда, причём каждая групп должна быть представлена по крайней мере 2 судьями: 2 судей представляют Восточную Европу, 2 — Азию, 3 — Африку, 4 — Латинскую Америку, а остальные 7 — Западную Европу и другие государства.

Председатель МУС - судья из Южной Кореи Сан Хён Сон. Прокурор - бывший министр юстиции Гамбии Фату Бенсуд.

Резиденция — Гаага, однако по желанию Суда заседания могут проходить в любом месте. Международный уголовный суд не следует путать с Международным судом ООН, который также заседает в Гааге, но имеет иную компетенцию. МУС не входит в официальные структуры ООН, хотя может возбуждать дела по представлению Совбеза ООН.

Отметим, что Россия подписала Римский статут 13 сентября 2000 года, однако ещё не ратифицировала его и, таким образом, государством-участником МУСа не является.

Ряд стран не признают МУС принципиально, среди них США, Китай, Индия, Израиль и Иран.





