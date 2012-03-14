Землетрясение магнитудой 6.8 произошло в Японии

Землетрясение магнитудой 6.8 произошло сегодня у северо-восточного побережья Японии. О пострадавших и разрушениях на данный момент не сообщается.

Японское метеорологическое агентство объявили угрозу цунами. По предварительным данным, высота волны составит 50 см и достигнет восточного побережья Японии в 18.40 по местному времени. Геологическая служба США также сообщила, что магнитуда землетрясения составила 6,8.