МВД Бельгии: мы не потерпим импорта мусульманских конфликтов на своей земле!

Глава МВД Бельгии Жоэль Мильке во вторник заявила, что власти не потерпят на территории страны актов насилия, подобных сожжению шиитской церкви в Брюсселе и импорта конфликта подобного рода из других государств.

При этом министр подтвердила, что поджигатель выкрикивал фразы, "связанные с сирийским конфликтом", уточнив, что этот инцидент связан с суннитско-шиитским противостоянием. Она заверила, что бельгийские власти примут все необходимые меры, чтобы не допустить повторения подобного рода инцидентов, со ссылкой телерадиокомпанию RTBF передает РИА Новости.

Как сообщила вице-президент Организации бельгийских мусульман Изабель Прель, сожженная шиитская мечеть "Рида" в районе Андерлехт на западе столичной агломерации считалась одной из главных шиитских мечетей Бельгии.

"В 2007 году мечеть пришлось поместить под охрану полиции из-за угроз со стороны салафистских организаций", — сообщила она, передает РИА Новости.



Ссылаясь на свидетельства очевидцев, Изабель Прель сообщила, что поджигателей было, по меньшей мере, трое и один из них выкрикивал антишиитские лозунги, упомянув, в частности, ситуацию в Сирии, чтобы оправдать поджег. Она выразила озабоченность ростом антишиисткой пропаганды в Бельгии, которую, по ее словам, инспирируют отдельные государства, в частности Бахрейн, и призвала шиитское сообщество в стране соблюдать спокойствие и не поддаваться на провокацию.

"АН" писали, что исламский культурный центр Rida, к которому относится почти полностью выгоревшая в понедельник шиитская мечеть в Брюсселе, объявил о проведении в воскресенье, 18 марта "белого марша" в столице Бельгии в память о погибшем имаме Абдаллахе Баду.

Напомним, в понедельник салафит из Марокко, проживающий в Бельгии, поджег главную шиитскую мечеть в Брюсселе.