"Белый марш" намечен на воскресенье в Брюсселе шиитами

В Бельгии исламский культурный центр Rida, к которому относится почти полностью выгоревшая в понедельник шиитская мечеть в Брюсселе, объявил о проведении в воскресенье, 18 марта "белого марша" в память о погибшем имаме Абдаллахе Баду.

Имам погиб, отравившись продуктами горения. Он не покинул горящее здание, пытаясь предотвратить распространение огня. В момент пожара в мечети находилось около одного десятка верующих. После появления огня и дыма они выбежали на улицу. Тем не менее, два человека отравились дымом.

Процессия прихожан-шиитов выгоревшей мечети проследует до расположенного в центре Брюсселя Дворца правосудия. По словам представителя центра Rida, "белый марш" будет организован не только с целью почтить память погибшего имама, но и чтобы предотвратить подобного рода криминальные акты.

Отметим, что мечеть при Исламском культурном центре Rida несколько лет назад была взята полицией под охрану после того, как в адрес центра стали поступать угрозы от мусульман-салафитов.

"АН" писали, что в понедельник салафит из Марокко, проживающий в Бельгии, поджег главную шиитскую мечеть в Брюсселе.