В Брюсселе шиитскую мечеть вместе с имамом сжёг марокканский салафит (ВИДЕО)

Проживающий в Бельгии марроканец, который поджег главную шиитской мечети в Брюсселе, действовал в одиночку и преследовал цель запугать шиитское сообщество, сообщили в среду правоохранительные органы страны.

Пожар, в результате которого погиб 46-летний имам, начался в мечети в понедельник вечером после того, как злоумышленник разлил и поджег в мечети бензин. Он был задержан верующими на месте преступления и передан полиции.

Как заявил на допросе 30-летний поджигатель (его имя пока не раскрывается), являющийся резидентом Бельгии и имеющий марокканский паспорт, к совершению преступных действий его побудили видеорепортажи о непрекращающихся репрессиях против суннитов в Сирии, ответственность за которые, с его слов, несет находящееся у власти в стране шиитское меньшинство, со ссылко на местные СМИ, передает РИА Новости.

Обвиняемый утверждает, что он действовал не из побуждений мести и не хотел никого убивать. Согласно информации СМИ, в составе мусульманского населения Бельгии доля шиитов оценивается примерно в 5%.

Отметим, что салафизм считается одним из наиболее жестких течений ислама, радикальной ветвью суннизма. Его последователи ставят своей целью возвращение к "исконному" образу жизни и веры ранних мусульманских общин и очищение ислама от нововведений и заимствований.