Глава Пентагона Леон Панетта прилетел в Кабул на встречу с Карзаем

В Афганистан в среду утром прибыл министр обороны США Леон Панетта, о его визите заранее не сообщалось. Известно, что у министра обороны запланирована встреча с президентом Афганистана Хамидом Карзаем.

Поездка Панетта была запланирована после того, как в минувшее воскресенье американский военнослужащий расстрелял 16 мирных афганских жителей, передает Би-Би-Си.

"АН" писали, что позним вечером вторника состоялся телефонный разговор Барака Обамы и Хамида Карзая. Как заверил хозяин Белого дома, власти США намерены рассматривать трагедию в Кандагаре "столь же серьезным образом, как если бы речь шла об убийстве их собственных сограждан и детей".

Напомним, виновник трагедии в Кандагаре - сержант сухопутных войск США, за плечами которого три "командировки на войну" в Ираке. Согласно данным американской печати, он - снайпер, получивший в Ираке в 2010 году контузию. После расстрела мирных афганцев он добровольно вернулся в расположение своей части и был взят под стражу.

Афганцы требуют казни убийцы. Глава Международных сил по содействию безопасности в Афганистане - ИСАФ - не исключает смертной казни сержанта в случае признания его вменяемым.

"Талибан" обещает мстить и американцам, и правительству Карзая. Во вторник 4 человека погибли и 2 ранены во время нападения талибов в провинции Кандагар правительственную делегацию Кабула, в составе которой были братья президента Афганистана Карзая, посетившую место кровавой расправы американского военнослужащего над мирными жителями.



