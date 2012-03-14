Парижские ночи становятся теплее и зрелищнее (Фото)

В Париже в третий раз состоялся салон Миксмув Диском, - выставка профессиональных организаторов ночных клубов, дискотек, шоу, и других зрелищ.

На стендах было представлено всевозможное оборудование и услуги для организаторов ночных развлекательных заведений.

В спецальном отделе для диджеев посетители могли ознакомиться со всеми новинками для диджеев и самостоятельно попробовать новое оборудование: стол для смешивания звука, лекторы многоформатных дисков, программное обеспечение по аудиовизуальному сведению, смешиванию звука со светом и многое другое.

Ведущие специалисты области просвящали всех желающих как в рамках конференций, так и прямо на стендах.

Посетителям также предлагалось бесплатное посещение парижских ночных клубов Оссман и Сонинг Парти, где ведущие диджеи и артисты могли на месте продемонстрировать последние новинки.































