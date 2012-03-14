ООН за закрытыми дверями обсуждает ответ Асада на предложения Аннана

Сирия ответила в среду ООН на предложения о достижении мира в стране, в числе которых - добровольная отставка президента, которые доставил Башару Асаду специальный посланник ООН и ЛАГ Кофи Аннан.

Сирийский ответ изучается, сообщили представители ООН, передает Би-Би-Си. От дальнейших комментариев они воздержались.

"АН" писали, что накануне президент США Обама и британский премьер Кэмерон заявили, что "продолжат затягивать петлю вокруг Асада".

Во вторник президент Башар Асад подписал постановление о проведении 7 мая выборов в парламент Сирии - Меджлис аш-Шараб (Народное собрание). Жителям страны доведётся впервые выбирать высший законодательный орган согласно новой конституции, которая разрешила регистрацию оппозиционных партий и ограничила полномочия президента двумя сроками по семь лет. Сирийские власти надеются, что выборы парламента помогут найти политическое решение кризиса, вывести страну из тупика.

Напомним, 13 марта правительственным войскам удалось очистить от повстанцев второй и последний значительный населенный пункт, который был форпостом повстанцев недалеко от турецкой границы - северный город Идлиб.