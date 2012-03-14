Британский принц Гарри ищет жену

Британский принц Гарри признался, что не может найти свою любовь. В ходе 10-дневного турне по Латинской Америке принц представлял королеву Елизавету II и открывал международные празднования юбилея ее правления.

Он ответил на вопросы телеканала CBS и поделился о тягостях жизни члена королевской семьи. Принц Гарри признался, что и он, и его брат Уильям часто просто хотят быть "простыми людьми", но понимают, что свой статус получили при рождении и должны соответствовать ему. Гарри рассказал, что понимает, что поиски жены в его положении - скорее "работа" и обязанность.

"Я имею в виду ту работу, которая накладывается вместе со статусом принца", - сказал он.

Напомним, единственным длительным романом в жизни Гарри были отношения с его подружкой и любительницей светских развлечений Челси Дэйви. Они встречались пять лет и расстались в 2009 году. Принц рассказал: "Посмотрите на меня, мне уже 27 лет. Я уже, скорее, ищу не ту, что подошла бы на эту роль, а ту, что готова бы была взять на себя все это", - добавил он.

Во время поездки Гарри также собирал деньги для своей благотворительной организации Sentebale, помогающей африканским детям, которую он создал в 2006 году вместе с принцем Лесото Сиисо, передает РИА Новости.

Он признал, что то, как его мать, покойная принцесса Диана, активно занималась благотворительностью, до сих пор больше всего вдохновляет его на то, что он делает сейчас.