Великобритания и США продолжат помощь сирийской оппозиции и будут добиваться отстранения от власти президента Сирии Башара Асада, говорится в совместном заявлении Дэвида Кэмерона и Барака Обамы.

Совместная статья президента США и премьера Великобритании с таким заявлением опубликована в среду в газете "Вашингтон пост" и приурочена к начинающемуся официальному визиту в американскую столицу главы правительства Великобритании, передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил Белый дом, основное внимание на двусторонних консультациях будет уделено ситуации на Ближнем Востоке и севере Африки, перспективам возобновления переговоров с Ираном, операции в Афганистане, а также подготовке саммитов "восьмерки" и НАТО, которые в этом году состоятся в США.

Главная мысль статьи Обамы и Кэмерона заключается в том, что США и Великобритания остаются самыми близкими партнерами и будут проводить согласованную политику по всем международным вопросам. Что касается Сирии, то они "осуждают ужасающее насилие сирийского режима против мирных граждан и концентрируют основное внимание на выполнении неотложной гуманитарной задачи по доставке продовольствия и медикаментов тем, кто в них нуждается".

"Вместе с нашими международными партнерами, - пишется далее в статье, - мы продолжим затягивать петлю вокруг Башара Асада и его окружения, а также работать с оппозицией и посланником Объединенных Наций и Лиги арабских государств Кофи Аннаном над планом на переходный период, который начнется после того, как Асад откажется от власти".

"АН" писали, что по мнению аналитиков, США и ряд стран Европы крайне заинтересованы в том. чтобы убрать Башара Асада, как давнего союзника России в этом регионе.

Во вторник Госдеп США заявил, что считает проведение парламентских выборов в Сирии смехотворной затеей.

Чуть ранее во вторник президент Башар Асад подписал постановление о проведении 7 мая выборов в парламент Сирии - Меджлис аш-Шараб (Народное собрание). Жителям страны доведётся впервые выбирать высший законодательный орган согласно новой конституции, которая разрешила регистрацию оппозиционных партий и ограничила полномочия президента двумя сроками по семь лет. Сирийские власти надеются, что выборы парламентапомогут найти политическое решение кризиса, вывести страну из тупика.

Напомним, 26 февраля в день проведения референдума по Конституции Сирии Хилари Клинтон призвала сирийцев подготовить почву для ливийского сценария. По словам госсекретаря США, военную операцию, наподобие ливийской, в Сирии провести нельзя. Она объяснила это тем, что силы противников режима Каддафи контролировали большие районы страны в то время, как сирийская оппозиция территорию не контролирует.

Поэтому, вместо референдума, Клинтон призвала сирийцев идти на помощь повстанцам в Хомсе. Через два дня после ее заявления город Хомс под напором правительственных войск пал.

13 марта правительственным войскам удалось очистить от повстанцев второй и последний значительный населенный пункт.