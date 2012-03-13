Обама распорядился продлить односторонние санкции США против Ирана

Президент США Барак Обама сегодня распорядился еще на год продлить односторонние экономические санкции против Ирана. Как указывается в уведомлении, направленном в Конгресс, действия властей в Тегеране по-прежнему представляют "чрезвычайную угрозу национальной безопасности, внешней политике и экономике США".

"Кризис в отношениях между США и Ираном, возникший в результате действий иранского правительства и проводимой им политики, так и не удалось урегулировать", - подчеркнул он, передает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что Иран настойчиво отрицает разработку ядерного оружия. Во вторник МИД Ирана неожиданно повернулся в сторону Запада и заявил, что не возражает против проверки МАГАТЭ военного полигона в Парчине на наличие атомной программы.

Напомним, санкции, введенные при администрации Билла Клинтона 15 марта 1995 г, запрещают американским компаниям проводить практически все финансово-экономические операции с Тегераном, в том числе участвовать в разработке нефтегазовых месторождений.Каждый год действие этих карательных мер возобновлялось, в том числе предшественником Обамы - Джорджем Бушем.

В то же время были сделаны некоторые послабления. Так, разрешается экспортировать в Иран продукцию сельского хозяйства и медицинские препараты и импортировать оттуда икру, фисташковые орехи и ковры.

Обама уже не раз давал понять, что готов вести диалог с Тегераном по ряду проблем - от ядерной энергетики до оказания содействия в Афганистане. В то же время он неоднократно подчеркивал, что Америка вместе с союзниками не допустят появления у иранцев ядерного оружия.



