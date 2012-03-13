Обама обещает наказать виновных в кровавой расправе над населением в Кандагаре

Соединённые Штаты обеспечат полную ответственность всех причастных к кровавой расправе над мирным населением в Кандагаре, сказал во вторник американский президент президенту Афганистана в телефонном разговоре.

США проведут расследование обстоятельств трагедии в афганской провинции Кандагар и привлекут виновных к ответственности по всей строгости закона. Об этом заявил сегодня президент США Барак Обама Хамиду Карзаю, комментируя расстрел американским военнослужащим из состава ИСАФ 16 мирных жителей, в том числе 9 детей.

Как заверил хозяин Белого дома, власти США намерены рассматривать случившееся "столь же серьезным образом, как если бы речь шла об убийстве их собственных сограждан и детей".

"АН" писали, что афганцы требуют казни убийцы. "Талибан" обещает мстить и американцам, и правительству Карзая. Во вторник 4 человека погибли и 2 ранены во время нападения талибов в провинции Кандагар правительственную делегацию Кабула, в составе которой были братья президента Афганистана Карзая, посетившую место кровавой расправы американского военнослужащего над мирными жителями.

В телефонном разговоре с Карзаем состоявшемся сегодня, Обама выразил уверенность в том, что США смогут "ответственным образом" завершить операцию в Афганистане, начатую в октябре 2001 года.

"Нет сомнений, что в Афганистане мы имеем дело со сложным вызовом. Но я уверен, что мы сможем решить поставленные задачи и защищить свою страну".

По словам Обамы, "США передают полномочия по обеспечению безопасности в стране афганцам". При этом он указал, что Соединенные штаты собираются вывести к концу лета текущего года 23 тыс своих военнослужащих из Афганистана.

В прошлом году американская сторона уже сократила здесь свой воинский контингент на 10 тыс человек, напомнил президент.

Напомним, виновник трагедии в Кандагаре - сержант сухопутных войск США, за плечами которого три "командировки на войну" в Ираке. Согласно данным американской печати, он - снайпер, получивший в Ираке в 2010 году контузию. После расстрела мирных афганцев он добровольно вернулся в расположение своей части и был взят под стражу.