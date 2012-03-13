Генеральный директор госкорпорации "Росатом" Сергей Кириенко в апреле посетит Японию, где, в частности, проведет консультации о сотрудничестве в ликвидации последствий аварии на АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщили во вторник осведомленные источники в Токио.

Япония, по этим данным, хотела бы воспользоваться богатым опытом, который накопили российские специалисты в ходе ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, передает ИТАР-ТАСС. Токио, в частности, интересуют технологии утилизации радиоактивных обломков, отходов и зараженного мусора.

Они в большом количестве находятся на территории атомной станции "Фукусима-1" и в ее окрестностях, где после аварии выпало значительное количество радиоактивных веществ.

"АН" писали, что 3 марта премьер Японии Ёсихико Нода сделал публичное признание, что страна была на грани ядерной катастрофы, потому, что правительство не смогло адекватно среагировать на землетрясение и цунами, произошедшие в марте 2011 года.

В ходе визита Сергея Кириенко возможно открытие в Токио представительства "Росатома". 5 марта Ростехнадзор опубликовал доклад, из которого следует, что российские АЭС построены и работают надёжно и безопасно.