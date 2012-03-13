Госдеп США высмеял идею проведения парламентских выборов в Сирии

В Вашингтоне сочли смехотворной идею проведения парламентских выборов в Сирии. Мнение госсекретаря Соединённых Штатов Хилари Клинтон по этому поводу озвучила во вторник представитель государственного департамента США.

"Парламентские выборы посреди насилия, которое можно видеть по всей стране, это смешно", - заявила во вторник на встрече с журналистами представитель госдепа США Виктория Нуланд, передает Интерфакс.

"АН" сообщали, что президент Башар Асад подписал постановление о проведении 7 мая выборов в парламент Сирии - Меджлис аш-Шараб (Народное собрание). Жителям страны доведётся впервые выбирать высший законодательный орган согласно новой конституции, которая разрешила регистрацию оппозиционных партий и ограничила полномочия президента двумя сроками по семь лет. Сирийские власти надеются, что выборы парламентапомогут найти политическое решение кризиса, вывести страну из тупика.

Напомним, 26 февраля в день проведения референдума по Конституции Сирии Хилари Клинтон призвала сирийцев подготовить почву для ливийского сценария. По словам госсекретаря США, военную операцию, наподобие ливийской, в Сирии провести нельзя. Она объяснила это тем, что силы противников режима Каддафи контролировали большие районы страны в то время, как сирийская оппозиция территорию не контролирует.

Поэтому, вместо референдума, Клинтон призвала сирийцев идти на помощь повстанцам в Хомсе. Через два дня после ее заявления город Хомс под напором правительственных войск пал.

Во вторник правительственным войскам удалось очистить от повстанцев второй и последний значительный населенный пункт.