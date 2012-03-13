Армия Сирии вернула контроль над повстанческим городом Идлиб

Сирийской армии удалось во вторник выбить вооруженных оппозиционеров из города Идлиб, захваченного летом прошлого года. Продолжается штурм приграничного с Турцией городка Эль-Бараа, в котором также обосновались повстанцы.

Армии Сирии удалось взять под контроль оппозиционный город, расположенный на границе с Турцией, однако в провинции Идлиб еще остаются группировки вооруженной оппозиции, которые продолжают оказывать сопротивление.

Ранее, во вторник утром правительственные войска начали штурм опорного пункта оппозиционеров недалеко от турецкой границы, со ссылкой на сирийскую газету "Ватан" передает Интерфакс. Армия подвергла обстрелу из тяжелых пулеметов город Эль-Бараа в районе Джабаль аз-Завийя в провинции Идлиб.

"АН" писали, что во вторник в Сирии назначена дата проведения выборов в парламент. 7 мая жителям страны доведётся впервые выбирать высший законодательный орган согласно новой конституции, которая разрешила регистрацию оппозиционных партий и ограничила полномочия президента двумя сроками по семь лет.

Двумя неделями ранее 29 февраля сирийским властям удалось овладеть основным оплотом оппозиции - городом Хомс.

Жизнь покажет, но похоже, что сирийские крысы рано побежали с корабля, который посчитали тонущим. В Турцию 9 марта прибежали четыре сирийских генерала и шесть старших офицеров, дезертировавших из правительственной армии САР. А 8 марта в YouTube появился ролик с видеообращением замминистра нефти и минеральных ресурсов Сирии Абд Хисам ад-Дина, где он объявил о том, что переходит на сторону оппозиции и призвал всех "бежать с тонущего корабля".

Напомним, акции протеста в Сирии начались около года назад, и с тех пор вылились практически в полноценные военные столкновения между вооруженной оппозицией и властями. По данным ООН, число погибших в ходе вооруженного восстания в Сирии к текущему моменту превысило 8 тыс. человек.