Украинские власти упростили пересечение границы России и Украины

Украинские власти упростили порядок пересечения границы между Украиной и РФ для жителей приграничных территорий. Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о ратификации соглашения между правительствами двух стран.

Согласно соглашению, появилась возможность пересечения границы не только пешком, но и на личном автотранспорте и рейсовых автобусах. Документ дает возможность находиться до 90 суток на территории приграничных регионов Украины и РФ без регистрации и заполнения иммиграционных карт, передает ИТАР-ТАСС.

Верховная Рада ратифицировала это соглашение 22 февраля. Председатель Государственной думы РФ Сергей Нарышкин во время недавнего визита в Киев заявил, что со стороны России ратификации не требуется.