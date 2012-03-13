Иран настойчиво отрицает разработку ядерного оружия

Несколько недель назад инспекторы Международного агентства по атомной энергетике (МАГАТЭ) собирались проверить военный палигон в Парчине (Иран) на наличие атомной программы.

На тот момент им было отказано в доступе на этот военный объект. Однако сейчас МИД Ирана неожиданно повернулся в сторону Запада и заявил, что не возражает против проверки. МАГАТЭ в свою очередь полагает, что это жест - игра, чтобы выиграть время.

"У нас нет возражений против инспекции МАГАТЭ в Парчине", - заявил сгодня официальный представитель МИД Ирана Рамин Мехманпараст. Он снова отрицал какую-либо ядерную деятельность, проводимую в Парчине. "Заявления о том, что военный объект в Парчине используется для разработок в ядерной области - спекуляция и ложь", - утверждает Мехманпараст.

Напомним, что во время двух последних визитов в Иран инспекторов МАГАТЭ в январе и феврале, Тегеран отказал им в доступе к военному комплексу.

Штаб-квартира МАГАТЭ в Вене подозревает, что Тегеран просто выигрывает время, чтобы скрыть к моменту визита инспекторов доказательства разработки ядерного оружия. Иран в свою очередь настойчиво заявляет, что их программа направлена исключительно на развитие мирного атома.