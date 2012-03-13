Беспилотник США уничтожил 15 человек в на северо-западе Пакистана

В Пакистане не менее 15 человек погибли во вторник в результате двух ударов с американского беспилотника по южному Вазиристану - племенной области на северо-западе страны, граничащей с Афганистаном.

По сообщению представителей пакистанской разведки, жертвами этих ударов стали в том числе и двое влиятельных полевых командиров пакистанских талибов, передает Интерфакс. Ранее во вторник американский беспилотник нанес удар по пакистанской провинции Северный Вазиристан, в результате чего шестеро боевиков были убиты. Целью авиаудара был автомобиль, на котором передвигались предполагаемые мятежники.

Отметим, что Вазиристан, является оплотом движения "Талибан", официально изгнанного из афганского Кандагара 7 декабря 2001 года. Талибы оттеснили традиционных племенных вождей и c 2004 захватили фактическую власть в регионе. 14 февраля 2006 на территории Северного Вазиристана было объявлено о восстановлении независимости и создании Исламского государства Вазиристан.

Позднее, несмотря на попытки пакистанской армии восстановить центральную власть, территория ИГВ расширилась за счёт большей части Южного Вазиристана. Самопровозглашённое сепаратистское государство Вазиристан не признано ни одной страной мира. Армия ИГВ насчитывает несколько десятков тысяч бойцов и состоит из жителей как Вазиристана, так и соседних провинций Пакистана и Афганистана.

"АН" писали, что во вторник талибы напали в провинции Кандагар на правительственную делегацию из Кабула, в которой находились два брата президента Афганистана Хамида Карзая, в отместку за убийство сержанто США 16 мирных афганцев.