Талибы напали на братьев президента Карзая на месте убийства афганцев

В провинции Кандагар в городке Панжваи группа боевиков движения "Талибан" напала на правительственную делегацию Кабула, посетившую место убийства американским военнослужащим 16 мирных жителей.

Мятежники стали обстреливать делегацию в тот момент, когда ее представители молились в мечети. Нападение большой неожиданностью не стало: Кандагар, в 20 км от которого от рук сержанта США погибли люди, традиционно считается оплотом "Талибана" и в день трагедии талибы пообещали отомстить за смерть афганцев, в числе которых 9 детей и 3 женщины.

В результате завязавшегося 10-минутного боя погибли солдат афганской армии и трое мятежников. Еще два человека, включая офицера афганской службы безопасности, получили ранения, сообщила британская вещательная корпорация Би-би-си.

Утверждается, что в составе правительственной делегации находились два брата президента Афганистана Хамида Карзая. Они прибыли в округ Панжваи для встречи с местными жителями и старейшинами племен.

После нападения делегация не стала оставаться в Панжваи и немедленно вернулась в административный центр провинции - город Кандагар.

"АН" писали, что Исламабад не доверяет официальной версии трагедии в Кандагаре: в НАТО утверждают: сержант совершал убийства в одиночку.

11 марта президент Афганистана Хамид Карзай назвал этот инцидент преднамеренным убийством. В ночь на 12 марта президент США свои соболезнования Хамиду Карзаю принесли президент США Барак Обама и глава Пентагона Леон Панетта.

Напомним, в ночь на воскресенье военнослужащий Международных сил по содействию безопасности в Афганистане - ИСАФ - покинул расположение части в провинции Кандагар, зашел в три дома и открыл огонь по находящимся в них людям. В итоге американский сержант убил 16 человек, включая девятерых детей и троих женщин. Мотивы его поступка пока не известны. По сообщению командования ИСАФ, после этого чудовищного нападения преступник был арестован.

Это не первое преступление американцев в этом году, поднявшее на дыбы Афганистан. В феврале на базе под Кабулом охранники тюрьмы сожгли несколько копий Корана. Это вызвало волну массовых протестов по всей стране. Громили все подряд, погибли десятки человек.