В Брюсселе 8 полицейских ранены из-за попытки суицида бельгийца

У королевского дворца в Брюсселе во вторник, в полицейский кортеж, сопровождавший посла Катара, на полном ходу врезался автомобиль, водитель которого таким образом пытался совершить самоубийство. 8 мотоциклистов пострадали.

ЧП произошло неподалеку от королевской резиденции Лакен на северо-западе бельгийской столицы, сообщили представители правоохранительных органов.

Представители бельгийских служб правопорядка сопровождали нового катарского посла, который должен был вручить королю Альберту II свою верительную грамоту, передает ИТАР-ТАСС. Перед воротами монаршей резиденции на них неожиданно совершил наезд автомобилист.

В результате ДТП четверо полицейских получили серьезные ранения, остальные отделались незначительными травмами. Как сообщается, посол Катара в результате происшествия не пострадал.

Водитель был задержан на месте. Свой поступок он объяснил тем, что "собирался совершить самоубийство", однако не уточнил, почему выбрал именно это место и как намеревался действовать.

По факту аварии возбуждено уголовное дело, автомобилисту предъявлены обвинения в покушении на убийство. Ведется расследование обстоятельств произошедшего.