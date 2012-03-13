В парижском музее Ля ви романтик открылась выставка французского музея Карнавале - известного своей исключительной коллекцией театральных раритетов.

Весьма символично история фрацузского театра представнет перед посетителями в момент предвыборных кампаний: президентской, а затем и парламентской, принимая посетителей с 13 марта по 18 июля. Многие избиратели смогут сравнить степень убедительности нынешних и прежних выступлений на подмостках.

В первой половине 19 века Париж был всемирной театральной столицей во всех жанрах - от водевиля до оперы, от мелодрамы до пантомимы. Его постановки смотрела вся Европа, а сам Париж стал самым концентрированным театрами городом Европы.

В период активного влияния Шекспира и Гете, Байрона и Гюго он создает новую модель романтического театра, выразившегося в именах таких актеров, как Тальма, Марс, Рашель, знаменитого Россини, оперных див Марии Малибран или Полины Виардо.

Около 120 экспонатов музея Карнавале разместятся в бывшем доме художника Ари Шеффера, где он любил принимать у себя смешанные кампании знаменитых актеров парижской сцены и своих соседей из Новой Греции - Жорж Санд, Ивана Тургенева, Чарльза Диккенса, Фредерика Шопена, Полину Виардо и других.























