7 мая пройдут выборы сирийского парламента

В Сирии назначена дата проведения выборов в парламент. 7 мая жителям страны доведётся впервые выбирать высший законодательный орган согласно новой конституции, которая разрешила регистрацию оппозиционных партий и ограничила полномочия президента двумя сроками по семь лет.

Указом президента Башара Асада, опубликованном на сайте Меджлиса аш-Шааба (Народного собрания) Сирии регламентированы квоты: из 250 мандатов 127 предназначены представителям в высшем заксобрании страны рабочих и крестьян, 123 - "остальным людям".

"АН" писали, что Башар Асад подписал указ о новой конституции Сирии 28 февраля. На референдуме 26 февраля за это проголосовало более 89% жителей страны.

Напомним, в последние месяцы протесты оппозиции в Сирии, начавшиеся еще год назад, переросли в вооруженную борьбу против властей, подпитываемую извне.

9 марта руководитель антиправительственного Сирийского национального совета Бурхан Гальюн отверг призыв к оппозиции спецпосланника ООН и ЛАГ по урегулированию кризиса в стране Кофи Аннана вступить в диалог с правительством президента Башара Асада. Он призвал иностранные государства к открытой военной интервенции Сирии.

В понедельник МИД САР заявил, готов отозвать своих послов из всех европейских государств, которые уже отозвали своих дипломатов из Дамаска. Тем не менее, спецпосланник ЛАГ и ООН в Сирии Кофи Аннан, который провёл встречу с Башаром Асадом, настроен оптимистично.

10 марта МИД РФ согласовал с ЛАГ план по урегулированию ситуации в Сирии. Вооруженного вторжения он не предусматривает.

Из Сирии практически ежедневно поступают сообщения о гибели людей, как мирных граждан, так и сотрудников силовых структур. По данным ООН, общее число жертв в стране превысило 7,5 тысячи человек.