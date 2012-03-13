ООН: сужать проблему РК до событий в Жанаозене было бы большой ошибкой
13 марта 2012, 16:35 [ «Аргументы Недели» ]
Важно, чтобы судебное разбирательство по поводу беспорядков в Жанаозене было объективным, и были установлены истинные причины их возникновения, заявил во вторник на встрече с главой МИД Казахстана Ержаном Казыхановым спецпредставитель генсекретаря ООН Мирослав Енча.
"В настоящее время важно, чтобы судебное разбирательство по поводу беспорядков в Жанаозене, произошедших в конце прошлого года, было объективным, и были установлены истинные причины их возникновения", - сказал Енча, передает ИТАР ТАСС.
При этом Енча отметил, что ООН может оказать содействие в анализе возникшей на западе республики ситуации.
"Это, с одной стороны, массовые беспорядки, с другой стороны – важно посмотреть на роль органов правопорядка, какие были допущены ошибки", - считает он.
Енча убежден, что события в Жанаозене – "комплексная проблема" и "сужать ее было бы большой ошибкой".
"ООН может оказать содействие, посмотреть на эту проблему с точки зрения того, что можно сделать, чтобы такие трагедии не повторялись", - сказал он.
Спецпредставитель генсека ООН уже успел побывать в Жанаозене и лично проанализировать обстановку в городе.
"Я впечатлен масштабом помощи и вниманием, которое было уделено этому городу", - сказал он.
По информации генеральной прокуратуры республики, расследование по делу о беспорядках в Жанаозене официально завершено. Суд над его организаторами и активными участниками должен состояться уже в этом месяце. По делу проходят несколько десятков человек. Процесс будет проходить в административном центре Мангистауской области городе Актау.
Напомним, 16 декабря 2011 года в день празднования независимости Казахстана в Жанаозене произошли крупные беспорядки. По данным властей республики, накануне в столкновениях в Жанаозене погибли 16 человек, по неофициальным сведениям — жертв значительно больше. Зачинщиками власти называют уволенных нефтяников.
Напомним, ещё летом около тысячи работников нефтяной отрасли попали под сокращение, и тогда на нефтегазовых промыслах на западе Казахстана прошла волна забастовок. В декабре она вылилось в масштабный погром с перестрелкой.