В йеменской провинции Аль-Бейда, в 170 километрах к юго-востоку от столицы страны, семь боевиков международной экстремистской организации "Аль-Каида" уничтожены и пятеро ранены во вторник в результате авиаудара.

Согласно данным представителя силовых структур, удару подвергся автомобиль с экстремистами, двигавшийся по дороге к северо-западу от города Эль-Бейда - административного центра одноименной провинции, расположенной в 170 км к юго-востоку от Саны, со ссылкой на местные СМИ передаеет ИТАР-ТАСС. Все находившиеся в машине боевики погибли.

С пятницы йеменские ВВС при поддержке американских беспилотников несколько раз подвергали атакам с воздуха позиции экстремистов в Абьяне и соседней провинции Эль-Бейда. По имеющейся информации, в результате налетов в последние дни ликвидированы более 60 боевиков "Аль-Каиды".

"АН" писали, что в минувшую пятницу в 130 километрах к юго-востоку от столицы Йемена было уничтожено авиаударом не менее 10 боевиков "Аль-Каиды".

Напомним, в Йемене ведется непрекращающаяся борьба "Аль-Каиды" с правительством. 25 февраля возле президентского дворца в городе Мукалла смертник подорвался на автомобиле. В результате 26 человек погибли и десятки пострадали. В это час перед парламентом принимал присягу избранный президент Йемена Абд Раббо Мансур Хади. Ответственность за взрыв взяла на "Аль-Каида": это месть за то, что правительство пытается бороться с членами ячейки в стране.