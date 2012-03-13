Марин Ле Пэн предстанет среди кандидатов

Ей все-таки удалось собрать необходимые 500 подписей лиц, находящихся на избранных должностях. Об этом сообщает AFP, ссылаясь на источник, близкий к Национальному фронту.

Как ожидается, официальное заявление должно прозвучать сегодня во второй половине дня.

«Я только что ей звонил и она мне подтвердила», - со своей стороны подтвердил президент комитета в поддержку Марин Ле Пэн, адвокат Жильбер Коллан в программе телеканала Франс 2. «Теперь она начинает свою кампанию. С этого момента она свободна от всех страхов и финансового давления и может сказать своим избирателям - я здесь», - добавил он.

Только в воскресенье Марин Ле Пэн сообщала о том, что ей не хватает 15 подписей и через день все собрано.

Любопытно, что буквально накануне, вчера вечером, Николя Саркози в вечернем эфире телеканала TF1 высказал свое пожелание о том, что он хотел бы, чтобы Марин Ле Пэн смогла получить свои 500 подписей.

Соласно опросу Ifop, сделанному для Европы 1, Пари Матч и Пюблик Сенат во вторник, Марин Ле Пэн получает 16% голосов в первом туре, Франсуа Олланд (27%) и Николя Саркози (28,5%).