Каддафи мог финансировать Николя Саркози в 2007

А мог и не финансировать... Во всяком случае со своей стороны сам действующий президент это категорически опроверг. Известный своими провокационными публикациями журнал Mediapart, опубликовал очередную сенсацию.

Согласно документу, который якобы видели его сотрудники, торговец оружием Зияд Taкиетдин, организатор в 2005 и 2007 годах визитов Николя Саркози и его приближенных в Ливию, мог быть реализатором "финансовых механизмов" в 2007 году его президентской кампании режимом Каддафи, связав Бриса Ортефе, в то время находившегося на посту министра по вопросам местного самоуправления, и Саиф аль-Ислама.

По сведениям Mediapart в этом документе упоминается 50 миллионов долларов, один швейцарский банк и один счет в Панаме.

Впрочем, кроме условного наклонения и обрывочных сведений, никаких подробностей журнал не дает и в детали не углубляется. Вброс же информации, как подмечают специалисты политтехнологий, происходит в разгар предвыборной кампании, как раз на старте кандидатского марафона Николя Саркози, открытого вчера митингом в Вильпинте, который должен продолжиться сегодня на телеканале TF1 и затем каждый день сочетаться медийными выступлениями с митингами в разных частях Франции.

Вообщем, как в старом анектдоте про магнолию, когда наутро алкаш не может вспомнить непонятное название: пока разберуться, что не «хочу ли я», не «могу ли я», не «дерьмо ли я», а - «магнолия!» - глядишь и выборы пройдут.