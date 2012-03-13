В Бангладеш затонул паром, 150 пассажиров пока числятся пропавшими

На юге Бангладеш потерпел крушение паром с 200 пассажирами на борту. Инцидент произошел в 32 км от столицы страны Дакки. Пока спасли из воды 35 человек, более 150 пассажиров считаются пропавшими без вести.



По предварительным данным, двухпалубный паром Shariatpur-1 на середине реки Мегхна протаранил танкер. Один из спасенных рассказал, что столкновение произошло, когда большинство пассажиров спали.

Мегхна является одной из крупнейших рек Бангладеш и Юго-Восточной Азии, паром затонул на середине реки.