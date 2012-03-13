Израиль готов начать в секторе Газа наземную военную операцию

Израильская армия готова к наземной операции в секторе Газа, заявил сегодня в интервью армейскому радио представитель министерства обороны Израиля бригадный генерал Йоав Мордехай.





Ранее, буквально несколько часов назад, СМИ распространили информацию о достижении Израилем и сектором Газа неформального соглашения о прекращении огня, но палестинские радикалы обстреляли ракетами израильские населенные пункты к югу от Ашкелона.

В настоящий момент уточняется информация о наличии жертв и разрушений, пишут Вести.ру.