В Нью-Йорке неизвестный меценат купил письмо, написанное одним из врачей на борту лайнера "Титаник" Джоном Эдвардом Симпсоном своей матери, и намерен вернуть его в Белфаст, родной город доктора.

Когда случилась трагедия, Симпсону было 37 лет. У него остались жена и маленький ребенок.

До того, как попасть на "Титаник", Симпсон уже работал на другом суперлайнере, "Олимпике". В письме, написанном на фирменном бланке корабля, доктор сообщал матери, что у него все хорошо, и что каюта у него больше, чем в предыдущем плавании, и подписал: "Крепко любящий, Джон".

Последний раз письмо выставлялось в Белфасте в 1940-е годы, но в начале марта потомки Симпсона высказали опасения, что они его больше не увидят, так как послание Симпсона выставили на аукцион в Нью-Йорке со стартовой ценой в 34 тысячи долларов.

Потомки стали собирать деньги на покупку письма, однако его до аукциона купил неизвестный и дал обещание вернуть его в Северную Ирландию. Как ожидается, письмо Симпсона матери станет частью новой постоянной экспозиции, посвященной "Титанику", которая должна открыться в конце марта в Белфасте, сообщает РИА Новости.

Тех, кто выжили после кораблекрушения, рассказывали, что врач до последнего момента был на борту, не пытаясь спастись на шлюпке и помогая другим. Он стоял на палубе, когда корабль ушел под воду.



