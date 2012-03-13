В Хорватии бушует сильный пожар

На севере Хорватии все в огне. Пожар уничтожил более сотни гектаров соснового леса. Пламя вплотную подошло к курортному городу Сплиту. В зоне бедствия работают несколько десятков расчетов, им помогает специальная техника и авиация.



Сильный ветер с моря не дает быстро справиться со стихией, его скорость достигает 30 метров в секунду, сообщает "НТВ". Местные власти рассматривают вопрос об эвакуации пригородов. Это самый мощный пожар с начала года.



