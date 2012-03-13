Парламент Египта требует разорвать отношения с Израилем и перекрыть трубу

В Каире парламент Египта на заседании в понедельник потребовал, чтобы правительство выслало посла Израиля из Каира, а также отозвало из Тель-Авива своего дипломата в знак протеста против развязанной Израилем агрессии против палестинцев в секторе Газа.

Парламент также потребовал в максимально короткие сроки прекратить поставки газа в Израиль, передает Интерфакс. В конце заседания председатель Народного собрания (нижней палаты египетского парламента) Мухаммед аль-Кататни поручил парламентской комиссии по связям с правительством страны взять под особый контроль выполнение кабмином этих требований.

Около 20 палестинцев были убиты в последние четыре дня во время нападении израильских ВВС на сектор Газа.

"АН" писали, что ЦАХАЛ объявил о конце перемирия из-за ракетных обстрелов Западного Негева 9 марта с территории сектора Газа.