Около €400 тыс упали с неба и проломили крышу жилого дома в Осло

В столице Норвегии семья обнаружила тело космического происхождения, которое пробило крышу их дома. По словам специалистов, камень весом в 585 гр. мог быть частью метеорита, который пролетал над Королевством 1 марта.

Он представляет собой достаточно редкую горную породу под названием "брекчия", состоящую из сцементированных обломков одной или нескольких горных пород.

Семья в Осло, обнаружившая фрагмент метеорита, хочет, чтобы он остался в Норвегии, и рассматривает возможность передать его в музей, со сслылкой на норвежскую газету "Верденс ганг" передает Интерфакс.

Вместе с тем, владельцы метеоритного камня имеют возможность продать его по весьма привлекательной цене. Так, 1 гр. метеорита с Марса стоит порядка 5 тыс. норвежских крон, что эквивалентно приблизительно 670 евро.

Однако, пока неизвестно, откуда именно происходит данный метеорит и какова его ценность.