В США перевернулся школьный автобус, пострадали 10 человек

В США перевернулся школьный автобус. Инцидент произошел в округе Грант, штат Вашингтон. В результате аварии различные травмы получили более 10 учеников местной школы. Погибших нет.

Состояние троих пострадавших детей достаточно серьезное. Авария произошла утром, в тот момент, когда автобус перевозил учеников в школу, передает Associated Press. В салоне находились 40 человек, включая водителя. В настоящее время причина аварии уточняется.