Советского Воина-освободителя Эстонии в Таллине облили краской вандалы

В Таллине на Воинском кладбище, находящемся в ведение министерства обороны Эстонии, вандалы осквернили находящийся там памятник советскому Воину-освободителю. "Бронзовый солдат" оказался испачкан белой краской.

Лаконичная информация об акте вандализма с фотографиями с места происшествия прежде всего появилась на местных интернет-страницах. Обстоятельства происшествия расследуются, передает ИТАР-ТАСС. Сам памятник и кладбище, где он стоит в последние годы, находятся в ведении минобороны Эстонии.

Напомним, на Воинское кладбище памятник Воину-освободителю, а также останки советских солдат из Братской могилы с холма Тынисмяги в центре Таллина были перемещены в 2007 году.

Действия властей были восприняты русскоязычным населением как глумление над памятью павших. В ходе волнений тогда было задержано около 1,2 тысячи человек, ранено около 50, погиб гражданин России Дмитрий Ганин.

В 2009 году памятник уже подвергался осквернению нацистами.