МИД РФ: Россия готова согласовать резолюцию Совбеза ООН по Сирии

Никакие цели не могут достигаться за счет введения в заблуждение международного сообщества, манипулирования решениями Совбеза ООН, заявил в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Россия, как и ранее, готова к согласованию согласовывать резолюции СБ ООН по Сирии.

"Мы готовы согласовывать резолюцию Совета безопасности, как были готовы к этому еще осенью прошлого года, когда вносили наши проекты резолюции, не поддержанные, к сожалению, некоторыми членами Совета Безопасности", - сказал он, выступая на министерском заседании СБ ООН в понедельник, передает пресс-служба МИД РФ.

Глава российского МИД упрекнул НАТО в том, что, взявшись за обеспечение безопасности Ливии в своё время, альянс занялся бомбардировками, способствуя разжиганию гражданской войны в этой стране.

"Те организации или страны, которые берутся за выполнение мандата, выданного СБ ООН, должны в полной мере отчитываться перед Советом об этой своей деятельности. Это относится и к Североатлантическому альянсу, который, как мы все знаем, вызвался обеспечить режим бесполетной зоны над Ливией, а на деле занялся массированными бомбардировками. Печально, что информация о гражданских жертвах этих бомбардировок до сих пор не расследована. Считаем, что Генеральный секретарь ООН должен внести ясность в этот вопрос, задействовав Декларацию о сотрудничестве секретариатов ООН и НАТО, подписанную в 2008 году", - подчеркнул Сергей Лавров.

Министр иностранных дел России предостерег от внешнего вооруженного вмешательства в ближневосточные страны.

"Вмешательство извне с применением грубой военной силы повышает угрозу нелегального расползания оружия и, как следствие, создает риски региональной дестабилизации", - подчеркнул Лавров.

Ситуация в Сирии у России вызывает глубокую озабоченность, как и у всего мирового сообщества.

"Скоропалительные требования смены режима, односторонние санкции, призванные вызвать экономические трудности и социальное напряжение в стране, поощрение оппозиции к конфронтации с властями вместо содействия в налаживании диалога, призывы к поддержке вооруженной борьбы и даже к внешнему военному вмешательству – все это рискованные рецепты "геополитической инженерии", ведущие лишь к разрастанию конфликта и нагнетанию конфронтации в регионе", - заявил российский дипломат.

Нет никакого сомнения, что сирийские власти несут огромную долю ответственности за происходящее. Но нельзя не видеть, по словам Лаврова, что они давно уже воюют отнюдь не с безоружными людьми, а с боевыми отрядами, среди которых и т.н. Свободная сирийская армия, и экстремистские террористические группы, включая "Аль-Каиду", осуществившие за последнее время серию кровавых терактов.

Подход России с самого начала был последовательным, направленным на скорейшее разрешение кризиса в Сирии без насилия, на путях ведомого самими сирийцами инклюзивного политического диалога, проведения назревших реформ.

В этом русле, подчеркнул глава МИД РФ, лежат пять принципов, согласованные Россией с Лигой арабских государств 10 марта с.г. применительно к нынешним условиям.

"Россия открыта к тесному взаимодействию со всеми ответственными членами международного сообщества в интересах достижения этих целей", - заключил глава российского внешнеполитического ведомства.

Напомним, в понедельник, 12 марта в Сирии опять погибли мирные жители. Напротив школы для девочек в городе Дераа взорвался заминированный автомобиль, в результате чего, одна школьница погибла и 25 человек получили ранения.