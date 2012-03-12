Исламабад не верит, что сержант США один убил 17 мирных афганцев (ВИДЕО)

Исламабад не доверяет официальной версии трагедии в Кандагаре. В ночь на воскресенье американский военнослужащий расстрелял там 16 афганцев в их домах, тела сжег. Большинство погибших - женщины и дети.

Он входил в жилища, расстреливал спящих людей, потом поджигал тела и шел к другому дому. Обошел две деревни и спокойно вернулся на базу. Его арестовали за самоволку, и только наутро стало известно, что в действительности произошло: 16 погибших, из них девять детей, включая малолетних.

И все это в каких-то двадцати километрах от Кандагара – города на протяжении многих лет считавшегося оплотом талибов. То есть там, где действовать надо особенно аккуратно. Талибы уже пообещали в ответ серию терактов.

"АН" писали, что президент Афганистана Хамид Карзай назвал этот инцидент преднамеренным убийством.

Командование НАТО обещает расследование и спешит с извинениями.

"Безусловно, такие инциденты подрывают доверие местного населения к силам альянса. То, что произошло, – просто ужасно. Альянс выражает свои соболезнования семьям погибших. В сложившейся ситуации важно понять, что этот акт сумасшествия был совершен одним человеком и ни в коей мере не выражает общую позицию НАТО по действиям сил коалиции в Афганистане", — заявило командование НАТО в Афганистане.

Накануне ночью президент США свои соболезнования Хамиду Карзаю принесли президент США Барак Обама и глава Пентагона Леон Панетта.

Местные жители не верят, что действовал один человек, твердят: это спланированная акция.

"Это трагедия. Мы слышали по радио, что у солдата, сделавшего это, проблемы с психикой. А может, он просто выпил. Если это правда, его обязаны казнить. В противном случае возникнет множество вопросов. И все это на руку талибам", — отмечают местные жители, передают Вести.

В НАТО утверждают: сержант совершал убийства в одиночку, а мотивы его поступка до сих пор не выяснены. Впрочем, известно, что он женат, имеет двух детей, трижды бывал в Ираке, а командировка в Афганистан у него первая.

Он проходил подготовку на объединенной базе "Льюис-Маккорд". Это один из крупнейших военных центров в США. И далеко не самый благополучный. В прошлом году 12 военнослужащих базы совершили самоубийства – самый высокий показатель за последние годы.

Ежегодно сотни человек возвращаются из горячих точек с посттравматическими синдромами. Многие остаются больными на всю жизнь. А в 2010 году четыре солдата, прошедшие подготовку на базе "Льюис-Маккорд", были осуждены за убийство трех мирных жителей в той же провинции Кандагар.

Нет ничего удивительного, что сержант, расстрелявший людей, с этой базы. В последнее время число самоубийств там зашкаливает, очень много военных возвращается психически нездоровыми людьми.

Напомним, что это не первое преступление американцев в этом году, поднявшее на дыбы Афганистан. В феврале на базе под Кабулом охранники тюрьмы сожгли несколько копий Корана. Это вызвало волну массовых протестов по всей стране. Громили все подряд, погибли десятки человек.

Казалось бы, в минувшую пятницу договорились – заключенных талибов передают в ведомство афганского министерства. И вот новый удар.

Американское командование уже заявило, что инцидент в Кандагаре никак не повлияет на схему вывода войск из Афганистана. Сейчас в стране около 90 тысяч военных из США. К концу лета Афганистан покинут 20 тысяч, а полностью боевые части выведут в 2014 году. Но если подобные просчеты будут повторяться с такой периодичностью, не исключено, что график пересмотрят.