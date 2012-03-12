У школы взорван автомобиль, погибла ученица, 25 раненых (ВИДЕО)

На юге Сирии совершен очередной теракт в понедельник. Напротив школы для девочек в городе Дераа взорвался заминированный автомобиль. В результате, одна школьница погибла и 25 человек получили ранения.

Пока никто не взял на себя ответственность за теракт.

Из города, который на протяжении года остается ареной жестокого противостояния сил оппозиции с правительственными войсками, поддерживающими режим президента Башара Асада, приходят сообщения и о вооруженных столкновениях, передает Интерфакс. За минувшие сутки в их результате погибли более 30 человек.

Нынешний теракт в Дераа – уже второй с начала месяца. 3 марта утром мощный взрыв прогремел при въезде на армейский блокпост. Погибли 7 человек, около 20 – получили ранения.

Накануне была совершена целая серия нападений оппозиционными боевиками. В городе Алеппо экстремисты застрелили известного боксера Гияса Тейфура. В Хомсе атакованы несколько госучреждений и частных офисов.

Тем временем, "показанные некоторыми телеканалами фотографии, на которых запечатлены тела убитых людей, сделаны членами вооружённых террористических группировок, которые ранее похитили граждан провинции Хомс и, убив их, надругались над телами жертв", утверждает сирийское информационное агентство САНА.

Показ телевизионными каналами этих фотографий преследует цель вызвать новую волну антисирийских настроений на мировой арене, утверждает САНА. Источник агентства в правительстве обвинил некоторые арабские телеканалы, в частности, "Аль-Джазира" и "Аль-Арабия", в соучастии в преступлениях, добавив, что во многих репортажах они называют имена якобы своих корреспондентов, которые на самом деле являются членами преступных бандформирований.

Ситуация в Сирии станет главной темой проводимого в понедельник, 12 марта, заседания Совбеза ООН по Ближнему Востоку. В дискуссии примет участие глава российского МИД Сергей Лавров.



"АН" писали, что по сведениям российских спецслужб, боевиков оппозиции готовят к проведению терактов на территории Сирии в ливийском спеццентре.

В минувшую субботу МИД РФ согласовал с главами МИД ЛАГ план урегулирования сирийского конфликта.

Напомним, 5 марта руководитель антиправительственного Сирийского национального совета Бурхан Гальюн отверг призыв к оппозиции спецпосланника ООН и ЛАГ по урегулированию кризиса в стране Кофи Аннана вступить в диалог с правительством президента Башара Асада. Он призвал иностранные государства к открытой военной интервенции Сирии.