Wikileaks раскрыли смертельную тайну премьера Турции Эрдогана

Хакеры Anonymous в рамках акции Fuck FBI Friday предоставили порталу Wikileaks переписку американских чиновников, в которой сообщется, что премьер-министру Турции Реджепу Эрдогану грозит скорая смерть от рака.

Представители хакерской группировки Anonymous на этот раз выкрали переписку работников разведывательно-аналитического центра США Stratfor. Wikileaks, как положено главному разоблачителю мировых секретов последнего времени, переписку пут же опубликовал.

Сотрудники американской разведки обсуждали здоровье премьер-министра Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, которое, как пишут журналисты, мягко говоря, оставляет желать лучшего, со ссылкой на информацию International Business Times, передают Вести.

Если верить опубликованной на Wikileaks утечке, дни одного их главных турецких чиновников сочтены.

В обнародованной секретной переписке сказано, что Реджеп Эрдоган болен раком толстой кишки и не проживет более двух лет. Источником этой информации, согласно публикации, выступает некто Фарук Демир, который якобы получил столь дурные вести от друга хирурга, оперировавшего 58-летнего премьера в прошлом месяце.

Ранее сообщалось, что Эрдогану удалили из кишечника несколько полипов, однако операция прошла успешно, не вызвав никаких осложнений. Кроме того, премьеру приходилось ложиться под нож и в ноябре минувшего года.

Если верить Wikileaks, власти Турции хотят предотвратить политическую дестабилизацию в стране и поэтому не говорят людям правды.

Сам Реджеп Эрдоган уже опроверг эту информацию, заявив, что он абсолютно здоров и "лишь Аллах и только Аллах в праве решать, сколько мне еще осталось ходить по этой земле". Врачи, работавшие с премьером, также заявили, что беспокоиться не о чем.

Впрочем, большинство турецких СМИ считают, что эти сведения сильно повредили репутации турецких властей. Люди еще долго будут говорить о том, что руководство страны что-то скрывает.

Напомним, Anonymous регулярно влазит в чужие секреты. Одну из последних громких акций хакеры провели 11 февраля. Всемирная организация компьютерных террористов Anonymous в субботу взяла на себя ответственность за атаку на сайт ЦРУ, в результате которой веб-ресурс разведуправления США оказался недоступен на несколько часов.