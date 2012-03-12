Сирия готова к углублению разрыва дипотношений со странами Евросоюза

Сирийская Арабская Республика готова отозвать своих послов из всех европейских государств, которые уже отозвали своих дипломатов из Дамаска. Об этом заявил в понедельник сирийский посол в Москве Рияд Мухаммед Хаддад.

"Некоторые европейские страны уже отозвали своих послов из Дамаска. Сирия будет отвечать тем же", — цитирует дипломата ИТАР-ТАСС.

"У нас не будет никаких нормальных отношений с теми европейскими странами, которые отзывают своих послов из Дамаска", — подчеркнул Рияд Мухаммед Хаддад.

Официальный список стран, из которых выедут послы ближневосточного государства пока не приводится. Более того, МИДы ряда государств заявляли о временном отзыве своих диппредставителей для консультаций.

Кроме того Хаддад заявил, что военная интервенция в отношении его страны приведет к серьезным последствиям.

"Если будет военная интервенция в Сирию, то это вызовет очень много последствий, — сказал дипломат. — На западе прекрасно понимают, что агрессия в отношении Сирии не будет простой".

Одновременно он заявил, что в настоящее время уже осуществляется скрытая иностранная агрессия против Сирии путем финансовой подпитки и поставок оружия сирийским оппозиционерам.

Вместе с тем, Хаддад подчеркнул, что сирийская армия готова отразить любую агрессию.

"Вооруженные силы Сирии готовы ко всему. мы готовы отразить любую агрессию", — сказал он.

"АН" писали, что спецпосланник ЛАГ и ООН в Сирии Кофи Аннан, который провёл накануне встречу с Башаром Асадом, несмотря на продолжающееся вооруженное противостояние в стране, настроен оптимистично.

Напомним, 10 марта МИД РФ согласовал с ЛАГ план по урегулированию ситуации в Сирии. Вооруженного вторжения он не предусматривает.

9 марта руководитель антиправительственного Сирийского национального совета Бурхан Гальюн отверг призыв к оппозиции спецпосланника ООН и ЛАГ по урегулированию кризиса в стране Кофи Аннана вступить в диалог с правительством президента Башара Асада. Он призвал иностранные государства к открытой военной интервенции Сирии.