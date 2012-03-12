Евросоюз потратит €15 млн на охрану дипломатов ЕС в 9 странах

€15 млн будет затрачено в этом году на услуги частных охранных фирм по обеспечению безопасности работников диппредставительств ЕС в "горячих точках", сообщила в понедельник первый вице-президент Еврокомиссии - высокий представитель по иностранным делам и политике безопасности Евросоюза баронесса Кэтрин Эштон.

Речь идет о представительствах ЕС в Бейруте, Кабуле, Исламабаде, Бенгази, Иерусалиме, Порт-о-Пренсе, Эль-Рияде, Сане и Триполи, со сылкой на интернет-газету EUobserver передает Би-Би-Си.

Еще €35 млн будут израсходованы дипслужбой ЕС на охрану европейских дипломатов в остальных из 136 представительств сообщества за рубежом.

В настоящее время обеспечением безопасности представительств ЕС занимаются охранные фирмы из Великобритании, Венгрии, Франции и Канады.

В административной столице Евросоюза - Брюсселе - охрану дипслужбы ЕС, Еврокомиссии, Совета ЕС и Европарламента несут свыше 1,5 тысячи сотрудников британской охранной фирмы G4S.