Суд рассматривает иск 58-летнего парализованного, желающего, чтобы его убили

В Великобритании 58-летний Тони Никлинсон, добивается в Высоком суде Лондона постановления о том, что врач, разрешивший лишить его жизни по его просьбе, не может быть обвинен в убийстве. Минюст категорически против.

Никлинсон полностью парализован в результате инсульта, перенесенного в 2005 году, однако его рассудок полностью сохранился. Он желает, чтобы его умертвили в законном порядке, передает Би-Би-Си.

Министерство юстиции возражает против его иска, утверждая, что подобное постановление суда будет противоречить существующим законам и может быть принято только парламентом.

В случае удовлетворения этого иска будет создан прецедент, который полностью изменит отношение к эвтаназиции в Британии.

Отметим, что в ряде стран, в том числе ФРГи ряде штатов эвтаназия узаконена путем прекращения поддреживающей терапии, но не введения смертельной инъекции.