В США шествие девушек в бикини вошло в Книгу рекордов Гиннесса

Жительницы США сделали свой, по-настоящему прекрасный вклад в каталог рекордов, организовав на прошлой неделе крупнейший в истории парад в бикини. На пляж города Панама-Сити вышли 450 красавиц в открытых купальниках самых разнообразных моделей.

Они продефилировали по теплому песку одну милю /1,6 км/.Тем самым американки побили рекорд австралиек, продержавшийся чуть более пяти месяцев, почти на сто человек.

В красивом шествии на побережье Флориды участвовали местные жители и гости курортного города, прибывшие из самых отдаленных уголков США, в том числе с холодной Аляски.



Присутствовавший на параде член жюри Книги рекордов Гиннесса похвалил устроителей мероприятия, вылившегося в настоящий праздник, сообщает ИТАР-ТАСС. «Не каждый день увидишь что-то подобное, организация была на высшем уровне», — отметил он.



