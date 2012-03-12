Быть или не быть.... кандидатом в президенты Марин Ле Пэн

Именно этим вопросом заинригованы сегодня французские избиратели и политики. За 5 дней до последней даты подачи подписей лиц, находящихся на избранных народом должностях, кандидату от Национального фронта Марин Ле Пен не хватает всего 15 подписей из 500. Об этом она заявила в воскресенье телеканалу Франс 3.

«Мне все еще недостает около пятнадцати подписей. Нет ничего позволяющего мне быть сегодня в чем-либо уверенной. Я буду знать в пятницу, надеюсь. В любом случае, я пообещала об этом рассказать французам, как только узнаю," - добавила лидер Национального фронта.

"Я ищу, я борюсь, я звоню мэрам, чтобы убедить их. У системы не получится получить нашу кожу, по крайней мере, я на это надеюсь", - подытожила Марин Ле Пэн.