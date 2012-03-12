Движение "Талибан" в Афганистане поклялось расквитаться за убийство 16 селян, совершенное американским военным. В своем заявлении талибы называют солдат армии Соединенных Штатов "слабоумными американскими дикарями".

"Движение Талибан отомстит захватчикам и диким убийцам за каждого мученика за веру", - говорится в заявлении на сайте исламистов.

Ранее Нажатьпрезидент США Барак Обама выразил соболезнованияпрезиденту Афганистана Хамиду Карзаю в связи с гибелью афганцев и пообещал привлечь к ответу виновного.