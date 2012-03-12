Свыше 50 офицеров отдела безопасности дорожного движения Бишкека лишились своих должностей за участие в несанкционированном митинге в феврале. Согласно законодательству страны сотрудники правоохранительных органов не имеют права участвовать в митингах.



Около 150 сотрудников ОБДД Бишкека 15 февраля организовали несанкционированный митинг перед зданием госкомитета нацбезопасности Киргизии, после того как в камере СИЗО ГКНБ был найден повешенным их коллега Айбек Эшбаев. Лейтенанта задержали по подозрению в вымогательстве взятки. Сотрудники ОБДД столицы, многие из которых прибыли на митинг в служебной одежде и на служебных автомобилях скандировали, что сотрудники ГКНБ – убийцы и выдвигали требования расследования факта гибели их сослуживца.

Свыше 50 сотрудников сняты с должности, еще четверо уволены из органов внутренних дел. Всего служебные взыскания получили около сотни сотрудников старшего и младшего командного состава ОБДД, - сообщает РИА Новости.



