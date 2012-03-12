Леди Гага будет стоять в аэропорту Берлина до середины марта

В Берлине прошло открытие нового аэропорта Берлин Бранденбург имени Вилли Брандта. Официально аэропорт начнет свою работу 3 июня 2012 года. В рамках этого мероприятия организаторы провели своеобразную акцию.

Они решили установить фигуру первого прибывшего пассажира, который находится в поисках своего багажа. Первым пассажиром, прибывшем из Лондона, стала Леди Гага, именно ее восковую фигуру, привезенную из музея Мадам Тюссо, установили организаторы, сообщает EUROMAG.



Фигуру сделали в 2010 году. Манекен вернется обратно в музей уже 15 марта.



